Bahnt sich bei Sarah Lombardi (27) und Julian Büscher das heiß ersehnte Liebes-Outing an? Nach vielen Gerüchten und ersten Paparazzi-Fotos postete die Sängerin am Mittwoch via Social Media einen Clip, der sie bei einem Fußballspiel des Sportlers zeigt. Damit schien sie ihre Beziehung zu bestätigen. Einen Tag später zog Julian nach: Er veröffentlichte im Netz ein Foto mit Sarah – allerdings nur indirekt.

Auf dem Bild, das der 26-Jährige auf seinem Instagram-Account teilt, hat er sein Smartphone in der Hand. Den Bildschirm hält er in die Kamera und seinen aufmerksamen Followern fällt auf: Auf dem Display ist ein Foto von Sarah zu erkennen. "15.12.19", kommentierte der Kicker den Beitrag und brachte damit die Gerüchteküche zum Brodeln. "Ob die beiden wohl seit dem 15.12.2019 ein Paar sind? Man munkelt", schrieb ein Nutzer.

Ob die vermeintlichen Turteltauben sich endlich entschlossen haben, ihr Glück nun auch öffentlich zu machen? Besonders Sarah hat das Versteckspiel in den vergangenen Wochen zu schaffen gemacht. Sie ist deshalb oft von Paparazzi verfolgt worden, die vermutlich darauf hofften, sie und ihren neuen Lover gemeinsam zu erwischen.

Anzeige

Thüringen Press / ActionPress Sarah Lombardi, Sängerin

Anzeige

Bucco,Herbert / ActionPress Sarah Lombardi und Julian Büscher bei einem Fußballspiel

Anzeige

Ot,Ibrahim/ActionPress Sängerin Sarah Lombardi



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de