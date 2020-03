Sie hat einen wirklich strikten Diät-Plan! In Hollywood ist es gang und gäbe, dass die Stars der Traumfabrik regelmäßig neue Abnehm-Programme oder Fitness-Routinen ausprobieren. Dabei bleibt sich eine stets treu: Moderatorin Kelly Ripa (49)! Die Ehefrau von Riverdale-Hottie Mark Consuelos verrät jetzt, was ihr Geheimrezept für einen absoluten Traumkörper ist: Kelly setzt auf viel Sport, gewisse Rituale und eine strenge Diät!

Gegenüber Harper's Bazaar plaudert die 49-Jährige aus, was über den Tag verteilt so auf ihrem Teller landet. Die Beauty startet nicht mit einem normalen Frühstück in den Morgen – sie nimmt vor ihrer Livesendung "Live With Kelly and Ryan" nur ein paar Vitamine mit Wasser und einen großen Kaffee mit indischem Butterschmalz namens Ghee zu sich. Erst nach der Show isst sie etwas "Richtiges": einen Apfel mit Mandelbutter und Zimt. "Ich mische alles zusammen und lege die Äpfel hinein", erklärt Kelly ihr "Frühstück".

Um die Mittagszeit herum geht es genauso gesund weiter. "Ich esse zu einer so seltsamen Zeit zu Mittag, es ist eher ein Brunch. Da habe ich meist einen großen Salat aus verschiedenem Grünzeug mit Avocado und gerösteten Nüssen", offenbart Kelly. Zum Abendbrot kommt dann noch einmal eine ähnliche Variante auf den Tisch – dazu kombiniert die TV-Bekanntheit meist gegrilltes Gemüse.

Doch ist die Ernährung Kellys einziges Rezept für eine Hammer-Figur? Nein! "Ich trainiere sieben Tage die Woche. Mein Körper braucht das einfach, wenn ich täglich arbeite", gesteht die Blondine. Auch von sogenannten Cheat-Meals – ungesunden Gerichten – hält sie wenig: "In meinem Alter muss man sich einfach sehr abrackern, um gut in Form zu sein – also bleibe ich immer gut in Form." Dennoch genehmigt sich die dreifache Mutter auch einmal das eine oder andere Stückchen Kuchen zu ihrem Geburtstag.

Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos bei den Oscars 2020

Getty Images Kelly Ripa, TV-Star

Getty Images Kelly Ripa im Juni 2019

Getty Images Moderatorin Kelly Ripa



