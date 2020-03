Achterbahn der Gefühle bei Julia Wulf (24)! Die Blondine ist seit ihrer Zeit bei Germany's next Topmodel als Model und Schauspielerin erfolgreich. Auch privat hat sie ihr Glück gefunden. Seit über drei Jahren ist sie mit ihrem Partner Nis zusammen – und nicht nur das. Die Turteltauben haben vor über einem Jahr sogar heimlich geheiratet, wie Julia Promiflash damals verraten hat. Doch wie haben sich die beiden eigentlich kennen und lieben gelernt?

In ihrer Instagram-Story hat die TV-Bekanntheit ihren Fans jetzt einen Einblick gegeben, wie ihre Liebesgeschichte mit Nis begann. "Also, wir haben uns kennengelernt in der I-Punkt Halle, das ist so eine Skatehalle. Das ist auch schon lange her, da war ich 15", erzählte sie. Gleich beim ersten Anblick ihres heutigen Göttergatten wusste Julia – er ist der Eine! "Er war für mich so der Übermensch überhaupt. [...] Dann hat er mich irgendwann angesprochen", offenbarte sie. Nach den ersten Skype-Gesprächen folgten Dates – und als Julia 18 war, staubte sie schließlich einen Kuss von ihrem Angebeteten ab! Danach stürzte sie in ein Gefühlschaos.

"Ich habe ihm am nächsten Tag geschrieben und dann hat er mir nie wieder geantwortet. Mein unschuldiges Herz war wirklich gebrochen", plauderte Julia aus. Drei Jahre lang hatten sie und Nis keinen Kontakt, doch dann hat sie das Schicksal wieder zusammen gebracht: "Wie der Zufall es wollte, nach drei Jahren war er dann nicht mehr mit seiner Freundin zusammen. [...] Und dann haben wir uns auf einem Open-Air getroffen und seitdem haben wir jeden Tag miteinander gechillt."

