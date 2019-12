Schwanger-Update aus dem Hause von Ronan Keating (42)! Der irische Musiker und seine zweite Ehefrau Storm (38) haben seit April 2017 mit Sohnemann Cooper (2) ihren ersten Nachwuchs – und dann erfreuten sie ihre Fans im November mit der nächsten Baby-Verkündung! Genaue Details zum zweiten Kind behält das Paar momentan noch für sich. Doch die Bald-Mama begeistert nun mit einem Babybauch-Foto aus dem Urlaub!

Die dreiköpfige Familie verbringt die Tage zwischen den Jahren derzeit in Storms Heimat Australien. Von einem Strandtag am Bondi Beach in Sydney teilte die Modedesignerin auf Instagram einen zuckersüßen Schnappschuss mit ihrem Sohn. In dem rosafarbenen Bikini-Oberteil und den weißen Shorts präsentiert sie ganz stolz ihre Kugel. Zu mehr Informationen zum aktuellen Stand ließ sich die 38-Jährige allerdings immer noch nicht hinreißen.

Für Storm ist es das zweite Kind – doch für Ronan bereits das fünfte! Der "When You Say Nothing At All"-Interpret war von 1998 bis 2012 mit Yvonne Connolly in erster Ehe verheiratet gewesen. Mit dem Model teilt er den 20-jährigen Jack, die 18-jährige Misse und die 13-jährige Ali.

Instagram / stormykeating Cooper und Storm am Bondi Beach in Sydney

Instagram / stormykeating Storm Keating und Sohn Cooper im November 2019

Getty Images Ronan und Storm Keating 2018 in London

