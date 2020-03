Marco Reus (30) und Scarlett Gartmann (26) verzaubern ihre Community mit einem zuckersüßen Familienfoto! Seit 2015 sind der Fußballer und das Model ein Paar. Im vergangenen Jahr wurde ihr kleines Glück durch die Geburt ihres Töchterchens perfekt gemacht. Nur wenige Monate später folgte die Traumhochzeit. Während Scarlett ihren Spross öfters stolz im Netz zeigt, hat sich der Kicker eher mit privaten Schnappschüssen zurückgehalten. Umso mehr freuen sich ihre Fans nun über ein neues Bild: Marco und Scarlett posieren gemeinsam mit ihrer Tochter!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichten sowohl die 26-Jährige als auch ihr Liebster am Freitag die besagte Aufnahme: Während Scarlett lächelnd ihr Mädchen auf dem Arm hält, steht Marco ebenfalls strahlend hinter seinen Lieblings-Frauen. Das Gesicht des Reus-Sprösslings ist wie immer nicht zu erkennen. Doch mit dem Foto wollen die drei nicht nur ihre Follower erfreuen, sondern auch ein tolles Projekt präsentieren: Wegen der aktuellen Krisenzeit spenden Scarlett und Marco 500.000 Euro an kleine, mittelständische Unternehmen in Dortmund.

Im Promiflash-Interview bei der Berlin Fashion Week hatte die Pferde-Liebhaberin erst im Januar von den Vater-Qualitäten ihres Ehemanns geschwärmt: "Er ist der beste Papa auf der ganzen Welt!" Auch über ihr Baby sprach sie in den höchsten Tönen: "Wir haben ein sehr pflegeleichtes Kind!"

Anzeige

Instagram / scarlettgartmann Scarlett Gartmann und ihre Tochter

Anzeige

Instagram / scarlettgartmann Scarlett Gartmann, Marco Reus und ihr Nachwuchs

Anzeige

Wenzel, Georg / Action Press Scarlett Gartmann bei der Berlin Fashion Week 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de