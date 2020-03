Pietro Lombardi (27) richtet liebevolle Worte an seinen Kumpel Dieter Bohlen (66). 2011 sind sich der Sänger und der Musikproduzent das erste Mal beim DSDS-Casting über den Weg gelaufen. Mittlerweile sitzen sie zusammen in der Jury der Castingshow und Zuschauern wird beim Anblick der beiden sofort klar: Der Poptitan und sein einstiger Schützling verstehen sich prächtig. Nun macht Pietro Dieter im Netz eine kleine Liebeserklärung!

"Dieter und ich, wir sind echt ein unzertrennliches Team. Dieter ist praktisch – obwohl nicht nur praktisch, haha – er ist mein Entdecker", schreibt Pietro in einem neuen Instagram-Post. Der 66-Jährige sei der Einzige gewesen, der damals an ihn und sein Talent geglaubt habe. "Ich sitze jetzt mein zweites Jahr in der DSDS-Jury. Ob ich nächstes Jahr wieder in der Jury bin, würde ich euch gern sagen, aber tatsächlich weiß ich es nicht. Aber ich bin stolz, ein Teil der Sendung zu sein", betont der "Phänomenal"-Interpret.

Wie sehr Pietro seinen Mentor schätzt, hat er auch während der Mottoshows im Februar deutlich gemacht. In einer Folge performte er für Dieter einen Song am Flügel. "Ich habe dich lieb, Dieter. Dieser Mann hat immer an mich geglaubt", lautete eine Zeile in seinem Lied.

Getty Images Dieter Bohlen und Pietro Lombardi bei DSDS 2019

Thomas Burg Pietro Lombardi, Sänger

Instagram / _pietrolombardi_ Dieter Bohlen und Pietro Lombardi, 2011



