Darauf haben ihre Fans – und vielleicht auch Sarah Lombardi (27) selbst – schon lange gewartet! Schon seit Anfang des Jahres ranken sich Liebes-Gerüchte um die Erfolgssängerin und Fußballspieler Julian Büscher. In den vergangenen Wochen haben die beiden schon etliche Hinweise geliefert, die auf eine Beziehung hindeuten. Außerdem haben die zwei sich bereits in aller Öffentlichkeit geküsst! Auf ein offizielles Paar-Outing warten Sarahs Fans bisher jedoch vergeblich. Doch nun machte Julian der 27-Jährigen eine süße Liebeserklärung im Netz!

Am Wochenende filmte der Sportler sich nun beim Inlineskaten mit der Musikerin in seiner Instagram-Story – an sich noch nicht allzu spannend, beim gemeinsamen Sporteln haben die beiden sich schon häufiger gezeigt. Für Aufregung dürften aber die süßen Zeilen Sorgen, die Julian in winziger Schrift darunter verfasst hat: "Du gibst dem Ganzen wieder einen Sinn", betonte der Kicker und verlinkte Sarahs Account direkt daneben. Ebenfalls süß an den Aufnahmen: das vermeintliche Paar hält Händchen!

Noch vor rund vier Wochen hatte Julian in einem anderen Posting wesentlich dezenter auf Sarah hingewiesen: Damals hatte er ein Foto von sich veröffentlicht, auf dem er ein Handy in den Händen hält – auf dem Display war ein Schnappschuss von Sarah zu erkennen. Dazu schrieb er schlicht "15.12.19". Seine Fans waren sich sofort sicher: Das muss der Start ihrer Beziehung gewesen sein!

Anzeige

Instagram / julbue Sarah Lombardi und Julian Büscher beim Inlineskaten

Anzeige

Instagram / julbue Sarah Lombardi und Julian Büscher beim Inlineskaten

Anzeige

Instagram / julbue Julian Büscher, Fußballer



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de