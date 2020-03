Jenny Frankhauser (27) will eine Verschönerung auf ihrem Arm entfernen lassen! Die ehemalige Dschungelkönigin ist bekannt für ihre zahlreichen Tattoos – besonders auffällig ist dabei das große Gemälde auf ihrem rechten Oberarm, das schattierte Rosen zeigt. Ein Detail stört die 27-Jährige aber mittlerweile, deshalb hat sich die Halbschwester von Daniela Katzenberger (33) dazu entschieden, sich von ihrem Markenzeichen zu verabschieden! Über die Gründe für die Tintenbild-Rückgängigmachung äußerte Jenny sich jetzt im Netz!

Am Wochenende startete die Influencerin eine Frage-Antwort-Runde mit ihren Fans auf Instagram. Ein Follower hakte dabei neugierig zum Thema Tattoo-Entfernung nach: "Ich bin sehr unglücklich mit meinem Arm. Es ist alles viel zu dunkel und sieht aus wie schwarze Streifen und keine zarte Schattierung", gab Jenny zu verstehen. Das eigentlich bleibende Kunstwerk muss deshalb womöglich einem filigraneren weichen.

Denn dass die Sängerin den Tattoos wegen der Entfernung nicht abgeschworen hat, deutete sie ebenfalls auf Social Media an. Im Gegenteil: "Ich werde früher oder später komplett voll sein. Das ist sicher", kündigte sie überzeugt an. Könnt ihr es nachvollziehen, dass Jenny ihr Rosen-Tattoo loswerden will? Gebt eure Meinung in der Umfrage ab!

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser im März 2020

Getty Images Jennifer Frankhauser im November 2019

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser



