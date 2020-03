Rosie Huntington-Whiteley (32) und Jason Statham (52) genießen die Zeit mit ihrem Sohn. Seit knapp zehn Jahren gehen das Model und der Schauspieler bereits durch dick und dünn. 2017 krönten sie ihre Liebe mit dem ersten gemeinsamen Nachwuchs: Sohnemann Jack. Ihr Privatleben versuchen die 32-Jährige und der Actionheld weitestgehend aus der Öffentlichkeit herauszuhalten – doch das gelingt ihnen nicht immer: Das Trio wurde jetzt bei einem entspannten Spaziergang gesichtet!

Am Dienstag trafen Paparazzi in West Hollywood auf die kleine Familie: Rosie, Jason und Jack nahmen sich scheinbar eine Auszeit von der Selbstisolation und genossen die Sonnenstrahlen. Alle drei kleideten sich ziemlich lässig in Jogginghosen und Turnschuhen, als sie durch die Straßen schlenderten und frische Luft schnappten. Ein kurzer Halt wurde auch eingelegt, damit der Kleine im Gras spielen konnte.

Erst vor Kurzem tauchten Paparazzi-Bilder auf, die das Paar ohne ihr Kind bei einem romantischen Dinner erwischten. Gemeinsam genossen sie ein Abendessen im italienischen It-Restaurant Madeo in Beverly Hills. In ihren legeren Looks versuchten die beiden, nicht zu viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Rosie trug einen schwarzen Mantel, während sich Jason in einer schlichten Lederjacke zeigte.

MEGA Rosie Huntington-Whiteley und Jason Statham mit ihrem Sohn Jack

Getty Images Rosie Huntington-Whiteley und Jason Statham im Februar 2019 in Beverly Hills

Photographer Group/MEGA Rosie Huntington-Whiteley und Jason Statham im März 2020



