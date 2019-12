Diese Aufnahmen haben echten Seltenheitswert! Vor rund zwei Jahren sind Jason Statham (52) und seine Verlobte Rosie Huntington-Whiteley (32) Eltern eines Sohnes geworden. Doch anders als andere Promi-Paare genießen der Schauspieler und das Model ihr Familienglück eher privat. Via Social Media etwa teilten sie bisher kaum Bilder von ihrem Jack (2). Jetzt wurde das Paar zusammen mit seinem Spross bei Last-Minute-Weihnachtseinkäufen erwischt und schien dabei sichtlich Spaß zu haben.

Am 24. Dezember schlenderten Jason, Rosie und Jack ganz entspannt durch London, um die letzten Vorbereitungen für die Feiertage zu treffen. Der Hollywood-Hottie trug den gemeinsamen Nachwuchs dabei auf den Schultern und strahlte seine Zukünftige ganz verliebt an. Verschiedene Paparazzi-Aufnahmen zeigen die Laufstegschönheit mit zwei Tüten einer Londoner Metzgerei in der Hand – offenbar hatte sie die Weihnachtsgans abgeholt. Papa Jason versorgte seine Familie mit wärmenden Heißgetränken.

Schon vor rund einer Woche schienen Rosie und ihr Kleiner in Weihnachtsstimmung zu sein. Sie teilte nämlich ein Foto, das sie und Jack beim Schmücken seines eigenen Mini-Christbaums zeigt – eine von nur wenigen Aufnahmen, die die 32-Jährige bisher mit ihrem Sohn postete.

Backgrid /ActionPress Rosie Huntington-Whiteley, Jason Statham und ihr Sohn Jack in London

Anzeige

Backgrid /ActionPress Jason Statham und Rosie Huntington-Whiteley mit ihrem Sohn Jack in London

Anzeige

Instagram / rosiehw Rosie Huntington-Whiteley und ihr Sohn Jack, Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de