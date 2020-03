Denken Nina Noel (31) und ihr Freund Tony übers Heiraten nach? Im vergangenen Jahr erfreute die ehemalige Krass Schule – Die jungen Lehrer-Darstellerin ihre Fans mit der Nachricht über ihre erste Schwangerschaft. Nach langem Warten und vielen Postings ihrer XXL-Babykugel, durfte Nina ihren Sohn Lyano Lyon im September dann endlich auf der Welt begrüßen. Doch darf ihr kleiner Sohn schon bald die Hochzeit seiner Eltern miterleben? Gegenüber Promiflash plaudert die Schauspielerin aus: Der Heiratsantrag sei längst überfällig.

"Tony, ich warte immer noch. Es wird mal langsam Zeit", witzelt die brünette Beauty vor einiger Zeit im Promiflash-Interview. Sie wünsche sich tatsächlich, dass ihr Partner ihr bald die Frage aller Fragen stellt. Und das hat vor allem einen Grund: Bisher trägt ihr Sohn noch den Nachnamen seiner Mutter – das soll sich dann aber bald ändern. In Sachen Ehe ist der Serien-Star außerdem ein echter Romantik-Fan: "Ich finde, das ist was Traditionelles, was Schönes. Ich bin sonst nicht so ein Romantiker, aber so Hochzeit wär echt was, was ich mir noch wünschen würde."

Doch wo haben sich Nina und ihr Liebster eigentlich kennengelernt? Auch das verrät die 31-Jährige kürzlich im Gespräch mit Promiflash. "Ich habe zu der Zeit für ‘Köln 50667’ gedreht und Tony hat in der Zeit in der Ersten Bundesliga bei Trier gespielt, war aber verletzt und war zur Reha in Köln. Und dann haben wir uns über Tinder kennengelernt." Dann habe sie sich Hals über Kopf in den Basketball-Spieler verliebt.

Anzeige

Instagram / ninanoel Nina Noel mit Freund Tony und Sohn Lyano Lyon

Anzeige

Instagram / ninanoel Nina Noel mit ihrem Sohn Lyano Lyon im März 2020

Anzeige

Instagram / ninanoel Nina Noel mit ihrem Freund Tony



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de