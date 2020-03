Florian Silbereisens (38) Fans können sich ab sofort auf mehr private Eindrücke vom Alltag des Schlagerstars freuen! Der Musiker überraschte seine Unterstützer erst vor Kurzem mit dieser Nachricht: Er ersetzt Xavier Naidoo (48) spontan in der DSDS-Jury. Bereits in zwei Liveshows bewertete der Ex von Helene Fischer (35) die Kandidaten. Dabei begeisterte er mit seiner offenen und ehrlichen Art die Zuschauer. Und seit dem Start seiner Castingshow-Karriere können seine Supporter Flori nicht nur im TV bewundern, sondern neuerdings auch auf Instagram!

Bislang begrenzte sich Florians Online-Präsenz auf seinen Facebook-Account. Seit rund einer Woche hat der "Das Traumschiff"-Kapitän jetzt aber auch einen Instagram-Channel. Und diesen bespielt der Moderator auch fleißig. Bislang gewährte er hauptsächlich Einblicke hinter die Kulissen von DSDS, wobei er sein gutes Verhältnis zu der Jury um Dieter Bohlen (66), Pietro Lombardi (27) und Oana Nechiti (32) präsentiert. Die neue Seite gefällt auch seinen Fans, denn bereits über 60.000 Follower hat der Account mittlerweile schon. "Willkommen in der Instagram-Welt" oder "Ich freue mich so, dass du jetzt auch Instagram hast", begrüßten ihn beispielsweise zwei Bewunderer.

Bei seinem neuen Netz-Projekt bekommt Florian sogar prominente Unterstützung von seinem DSDS-Kollegen. "Pietro erklärt mir Instagram. Mal schauen, ob es hilft", witzelte er zu einem Schnappschuss mit dem "Phänomenal"-Interpreten.

Instagram / dieterbohlen Florian Silbereisen und Dieter Bohlen

Instagram / floriansilbereisen.official Florian Silbereisen, Schlagerstar

Instagram / floriansilbereisen.official Pietro Lombardi und Florian Silbereisen



