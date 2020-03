Prinz Harry (35) und Herzogin Meghans (38) Entschluss zu Beginn des Jahres, die königlichen Pflichten aufzugeben, hat nicht nur zahlreiche britische Bürger bestürzt. Besonders Herzogin Kate (38) soll der Abschied von ihrem Schwager schwergefallen sein. Schließlich ist der jüngere Bruder von Prinz William (37) über die Jahre zu einem guten Freund geworden. Jetzt verrät ein Insider sogar, dass Harrys Weggang besonders emotional für Kate gewesen sein soll!

Harry hat bereits seit einiger Zeit keinen guten Kontakt mehr zu seinem Bruder und dessen Frau. Sein Umzug nach Kanada und der Rückzug aus dem Palast bedeuten zudem, dass er auch in Zukunft weniger mit seinen Verwandten zu tun haben wird. Dies sei für Kate ein schwerer Schlag. Wie Royal-Expertin Angela Mollard aus dem engsten Bekanntenkreis erfahren haben will, soll der Abschied die dreifache Mutter schwer mitgenommen haben. "Sie hatte wohl Tränen in den Augen, weil sie traurig darüber war, wie schlecht ihre Beziehung geworden ist. Sie, William und Harry waren sonst immer ein Trio. [...] Sie sagte zu ihm, dass sie das Gefühl hat, einen Bruder verloren zu haben. Er hatte sie in der Vergangenheit immer als die große Schwester beschrieben, die er nie hatte", offenbarte die Quelle laut Express.

Ob die räumliche Trennung Harry, Kate und William wieder zueinanderfinden lässt? Das soll die Brünette zumindest hoffen. Adelsexpertin Katie Nicholl verriet Entertainment Tonight: "Sie versucht, dieses Zerwürfnis zu beenden." Ob das der zukünftigen Königin gelingen wird, bleibt abzuwarten.

Getty Images Herzogin Kate und Prinz Harry im April 2019

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Kate und Prinz William in London, April 2017

Getty Images Prinz William, Herzogin Kate und Prinz Harry im Juni 2012



