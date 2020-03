Jasmin Tawil (37) schwelgt im absoluten Mutterglück! Noch vor ein paar Monaten hat die ehemalige GZSZ-Darstellerin eine ziemlich schwere Zeit durchgemacht. Sie lebte damals obdach- und komplett mittellos auf Hawaii. Mittlerweile scheint es der Schauspielerin aber wieder bestens zu gehen – und das nicht zuletzt dank ihres Söhnchens Ocean Malik. Der brachte die Blondine jetzt ganz besonders zum Strahlen: Ocean kann nun endlich "Mama" sagen.

Die 37-Jährige ließ in einem Instagram-Post ihrer Freude freien Lauf: "Heute ist einer der besten Tage meines Lebens". Ihr Kleiner hat offenbar in den vergangenen Tagen schon häufiger versucht, zu sprechen. So richtig geklappt hat es allerdings erst jetzt: "Ganz plötzlich, heute Nachmittag, lächelte er mich an und schaute mich mit seinen wunderschönen, großen, braunen Augen an und sagte: 'Mama'. Zum allerersten Mal. Und dann wieder und wieder", berichtete sie weiter.

Für Jasmin ist dieser Meilenstein etwas ganz Besonderes. Sie nutzte ihren Post aber auch, um ihren Followern für ihre große Unterstützung in den letzten Wochen zu danken: "Ihr seid wie meine Familie. Das seid ihr und werdet ihr auch immer sein."

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawil und Ocean Malik Tawil auf einem Spielplatz im Januar 2020

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawil und Ocean Malik Tawil

Facebook / Jasmin Madeleine El-Tawil Jasmin Tawil, Schauspielerin

