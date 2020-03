Am 20. März sind Bibi (27) und Julian Claßen (26) zum zweiten Mal Eltern geworden. Die Ankunft ihres Töchterchens Emily verkündete die YouTuberin erst vor ein paar Tagen im Netz. Die stolze Zweifach-Mama hatte ihren Nachwuchs per Kaiserschnitt zur Welt gebracht und durfte dennoch ziemlich schnell mit ihrem Baby nach Hause zu ihren Männern. Wie außergewöhnlich die Entbindung trotz Schmerzen war, verraten Bibi und Julian jetzt in einem Clip.

"An sich war es eine wunderschöne Erfahrung, denn wir haben eine Kaisergeburt gemacht", erklärt die junge Mutter ihrer Community in einem YouTube-Video. Sie habe bei ihrem Kaiserschnitt nur eine lokale Betäubung bekommen. Kurz bevor das Baby aus dem Bauch geholt wird, wird der sterile Sichtschutz, der die Eltern vom Operationsfeld trennt, gesenkt. Anschließend bekommen Mama und Papa ihr Kind sofort zu Gesicht "Man sieht ab der ersten Sekunde sein Baby und hat wirklich diesen Geburtsmoment", betont Bibi.

Trotzdem habe Julian erst einmal nur einen kurzen Blick auf seinen Sprössling werfen dürfen. "Ihr bekommt euer Kind in den Arm gelegt, und ihr haltet das, und dann kommt die Hebamme rein und meinte: Ich muss Sie leider bitten zu gehen. Das war wirklich...", versucht er seine Gefühle in Worte zu fassen. Er habe zwar gewusst, dass diese Vorsichtsmaßnahme dem Schutz seiner Familie dient, dennoch sei die Situation nicht leicht für ihn gewesen.

YouTube / BibisBeautyPalace Julian und Bibi Claßen

Instagram / bibisbeautypalace Bibi, Julian und Lio Claßen mit der neugeborenen Tochter Emily, März 2020

Instagram / julienco_ Julian Claßen 2019

