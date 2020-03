Endlich ein Lebenszeichen! Seit Kurzem ist es auf den Social-Media-Kanälen des beliebten Influencer-Pärchens Bibi (27) und Julian Claßen (26) sehr ruhig geworden. Eigentlich sind die beiden dafür bekannt, ihre Fans ständig mit Updates, lustigen Videos und Eindrücke aus ihrem Alltag zu versorgen. Da die Blondine momentan ihr zweites Baby erwartet, spekulierten Fans bereits, ob dieses vielleicht schon zur Welt gekommen sei. Bingo! Jetzt haben Bibi und Julian die frohe Botschaft verkündet!

Tatsächlich sind die Online-Stars zum zweiten Mal Eltern geworden, wie Bibi nun in einem zuckersüßen Instagram-Bildbeitrag mitteilt. "Am 20.03 um 9:59 ist Emily gesund zur Welt gekommen. Wir sind überglücklich und total überwältigt. Wir sind so unendlich dankbar, uns zu haben", schreibt die Beauty-Expertin unter dem Foto, das eine Hand von jedem Mitglied der nun vierköpfigen Claßen-Familie zeigt.

Zuletzt hatte die Netz-Bekanntheit aufgrund der aktuellen Lage einige Ängste geäußert. Sie befürchtete, dass Julian aufgrund der momentanen Situation sie nicht in den Kreißsaal begleiten darf. Ob er nun dabei war oder nicht, ist bis dato noch nicht bekannt. "Auch wenn uns durch die momentane Situation einige Steine in den Weg gelegt wurden, sind wir an unserem Ziel angekommen", heißt es lediglich in dem Post.

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Bibi, Julian und Lio Claßen mit der neugeborenen Tochter Emily, März 2020

Anzeige

Instagram / julienco_ Julian und Bibi Claßen im März 2020

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de