Claudia Norberg (49) hat ganz genaue Vorstellungen, was ihre Zukunft in Übersee angeht! Ende Februar hatten die Blondine und ihr Ex-Mann Michael Wendler (47) ihre Scheidungspapiere unterschieben. Bis dahin hatte die diesjährige Dschungelcamperin das Recht, in ihrem gemeinsamen Haus in Cape Coral zu wohnen – ab dem 21. Mai muss sie sich allerdings eine neue Bleibe suchen. Derzeit befindet sich Claudia schon in Florida und kümmert sich um ihre Tochter Adeline: In den USA will sie künftig auch ihr Geld verdienen und verriet gegenüber Promiflash, wie sie sich das vorstellt!

Claudias Verflossener Michael und seine Freundin Laura (19) sind derzeit noch in Deutschland – sie hütet derweil die einstige Familien-Unterkunft. Jetzt muss ein neues Domizil her, wie die 49-Jährige im Promiflash-Interview berichtete, das ihr auch Geld einbringen soll: "Mein Plan für die Zukunft ist es, eine Zimmervermietung für Touristen in Cape Coral anzubieten. Ich würde mir gerne ein Haus kaufen, mit einem Schlafzimmer für mich und zwei Gästezimmern." Bei der Suche helfe der Wahl-Amerikanerin zudem ihre Mutter, die sie auch in ihrer Selbstständigkeit finanziell unterstützen will.

Dass die gebürtige Gladbeckerin es vor diversen Ausgangsbeschränkungen, die jetzt auch in Florida herrschen, noch zu ihrer Tochter geschafft hat, freue sie sehr – immerhin war Claudia bis vor Kurzem selbst noch für Dreharbeiten in Deutschland. "Wir verbringen viel Zeit persönlich miteinander. Das genießen wir beide sehr", erklärte die Unternehmerin schließlich.

ActionPress / Tatiana Back Michael Wendler und Claudia Norberg 2013 in Oberhausen

Instagram / claudia_norberg_wendler Claudia Norberg im Dezember 2019

Instagram / adelinenorberg21 Adeline und Claudia Norberg



