Wie lange hat die Wendler-Norberg-Müller-WG noch Bestand? Seit mehr als einem Jahr ist Michael Wendler (47) mit seiner Freundin Laura Müller (19) zusammen. Nur kurz davor hatte er das Ende seiner Ehe mit Noch-Frau Claudia Norberg (49) bekannt gegeben. Bis alle Scheidungs-Details geklärt waren, hatte die Dschungelcamp-Bewohnerin allerdings noch das Recht, im gemeinsamen Haus ein und auszugehen. Das wird sich nun allerdings ändern: Die Scheidungspapiere sind unterschrieben und Claudia verliert ihr Wohnrecht.

Beim TV-Duell Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig! verrät der Sänger nicht nur, dass die Ehe-Annullierung fix sei, sondern auch, wie es mit der gemeinsamen Bleibe in Zukunft aussieht. "Claudia hat Wohnrecht bis zum 21. Mai", stellt er klar – wo sie nach dem Rauswurf aus dem Familien-Haus in Florida wohnen wird, verrät er in der Sendung allerdings noch nicht.

Darüber, dass die ungewöhnliche Wohnsituation bald ein Ende hat, dürften alle Parteien ziemlich glücklich sein. Immerhin hatte das in der Vergangenheit schon für unangenehme Situationen gesorgt. Bei der Doku Laura und der Wendler – Total verliebt in Amerika stellte sich heraus, dass Claudia ihren Ex und seine Liebste schon in Unterwäsche erwischt hat. "Eines Tages ist die dann tatsächlich unaufgefordert zu uns an den Frühstückstisch gekommen – früh morgens", erinnerte sich der Teenager.

