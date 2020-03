Sportlicher Liebesbeweis von Clea-Lacy Juhn (28)! Die ehemalige Bachelor-Kandidatin hat seit einigen Monaten wieder Schmetterlinge im Bauch – der Grund: Sky-Moderator Riccardo Basile (28). Genau wie viele andere Promi-Pärchen verbringen auch sie in der aktuellen Lage die meiste Zeit gemeinsam zu Hause. Und um ihren Freund bei Laune zu halten, entdeckt Clea jetzt ein ganz neues Hobby für sich: Sie spielt Fußball.

Das verriet die Beauty jetzt in einem kurzen Clip auf ihrem Instagram-Profil. Als Sport-Moderator war der Bolzplatz quasi Riccardos zweites Zuhause. Doch wegen der aktuell kritischen Situation kommt das jetzt zu kurz. Gott sei Dank weiß Clea genau, was zu tun ist. "Weil ihm der Fußball momentan so fehlt, stelle ich mich tatsächlich jeden Tag mit ihm in den Garten, um zu kicken", erklärte sie.

Wie glücklich die 28-Jährige mit dem Sportexperten ist, machte sie Anfang des Jahres mit einer zuckersüßen Liebeserklärung deutlich. "Mein Schatz, ich habe drei Worte für dich, die mein Glück ausdrücken: Ich liebe dich", schrieb sie zu einem gemeinsamen Foto, auf dem sie sich ganz verliebt an ihren Riccardo kuschelt.

Instagram / riccardobasile Riccardo Basile und Clea-Lacy Juhn im Februar 2020

Bieber, Tamara / ActionPress Riccardo Basile und Clea-Lacy Juhn bei der BMW Bunte Festival Night 2020

Instagram / clea_lacy Riccardo Basile und Clea-Lacy Juhn



