Ist das tatsächlich Ariana Grande (26)? Für gewöhnlich zeigt sich die Sängerin auf der Bühne mit ihrer langen, glatten Mähne, die sie streng nach hinten zu einem hohen Pferdeschwanz zusammenbindet. Jetzt gewährte die Musikerin im Netz allerdings einen seltenen Einblick, bei dem man glatt zweimal hinsehen muss: Auf ihrem neuen Bild zeigt sich die "Thank U, Next"-Interpretin mit ihrem lockigen Naturhaar!

Mit verführerischem Blick, Schmollmund und atemberaubend geschminkten Augen teilte Ariana vor wenigen Stunden ein neues Selfie via Instagram. Dabei wandern die Blicke zuerst auf die Frisur der Künstlerin. Anstatt ihren gewohnten Haarstyle zu präsentieren, fällt ihr offenes Haar in vielen dunklen Locken über ihre nackten Schultern. Auch die sonst freie Stirn wird diesmal von einigen gelockten Strähnen bedeckt.

Die mehr als 178 Millionen Instagram-Follower der 26-Jährigen scheinen von dem natürlichen Look der Sängerin überzeugt zu sein: "So schön" oder "Du siehst so süß aus mit Locken" lauteten nur zwei der zahlreichen Komplimente in den Kommentaren. Auch Musikerkollegin Katy Perry (35) konnte sich den lieben Worten der Fans nur anschließen.

Getty Images Ariana Grande im Juni 2018

Getty Images Ariana Grande im Februar 2016

Getty Images Ariana Grande im Dezember 2018



