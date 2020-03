Brooklyn Beckham (21) und Nicola Peltz (25) sollen ein gemeinsames Zuhause planen. Seit November 2019 sind die beiden ein Paar und scheinen unzertrennlich zu sein. Auch die berühmte Familie des Nachwuchs-Fotografen habe seine Auserwählte schon ins Herz geschlossen. Sollte ein Insider Recht behalten, möchten die Turteltauben jetzt einen wichtigen Schritt in ihrer Beziehung gehen. Brooklyn und Nicola wollen sich angeblich ein Liebesnest in New York einrichten.

Diese Info erhielt die britische Boulevardzeitung The Sun On Sunday von einem anonymen Informanten. "Es ist ein großer Schritt für Brooklyn, aber für ihn fühlt er sich richtig an", gab die Quelle bekannt. Nicola und er seien sich so nah wie nie und ganz erpicht, sich ein Apartment zu teilen. Brooklyns Eltern Victoria (45) und David (44) sollen hinter der Entscheidung ihres Sohnes stehen: "Sie unterstützen ihn bei diesem Schritt, obwohl sie ihn wahnsinnig vermissen werden."

Bereits Anfang März hatte der 21-Jährige verkündet, wie wichtig ihm seine Freundin sei. Zu einem Pärchen-Schnappschuss schrieb der Beckham-Spross auf Instagram: "Ich verspreche, mich immer um dich zu kümmern und dich mit meinem ganzen Herzen zu lieben."

Instagram / nicolaannepeltz Brooklyn Beckham und Nicola Peltz im März 2020

