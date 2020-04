Zwischen Daniela Katzenberger (33) und Jennifer Frankhauser (27) herrscht dicke Luft! Im Frühjahr 2017 hatten sich die Kultblondine und ihre Halbschwester ordentlich verkracht. Der Auslöser war der Tod von Jennys Vater, den Daniela zuerst im Netz publik gemacht hatte. Nachdem die Reality-TV-Darstellerin anschließend nicht zur Beisetzung gekommen war, schien der Streit endgültig zu eskalieren. Seitdem sprechen die Frauen nicht mehr miteinander. Doch warum fehlte Danni bei der Beerdigung?

In der neuen Folge ihrer Sendung Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca spricht die Katze erstmals Klartext über die Streitigkeiten: "In ihrer Trauer hat sie dann noch die Kraft gefunden, mit mir Streit anzufangen! Dann bin ich auch nicht auf die Beerdigung gegangen!" Ihr Mann Lucas Cordalis (52) erklärt dann, warum seine Frau nicht zur Trauerfeier nach Deutschland geflogen sei: "Jenny hätte da eine sehr, sehr starke Schwester gebraucht und Danni war in dem Moment aber nicht in der Lage, etwas zu tun. Danni hat eine Herzschwäche und die hat ihr wirklich damals einen Streich gespielt. Sie war gesundheitlich absolut nicht auf der Höhe und wusste: Wenn ich jetzt nicht mich rausnehme aus der ganzen Geschichte, dann leide ich, dann leidet meine Familie drunter." Erst vergangenes Jahr hatte Daniela tatsächlich offen über ihre Herzrythmusstörung gesprochen und erklärt, wie sehr diese sie gelegentlich in Beschlag nehme.

Jenny habe das alles nicht verstanden und daraufhin angefangen, Daniela anzufeinden: "Sie hat ganz viele Nachrichten geschickt, mit Sachen wie 'Ich werde dich zerstören' und so etwas. Also richtig auch gedroht. Und dann hab ich sie blockiert!" Anschließend habe Jenny begonnen, auch in Fernsehinterviews über den Streit zu sprechen: "Sie hat das Private in die Öffentlichkeit gezogen, um mir beruflich damit zu schaden!", behauptet Daniela in der neuen Episode.

Facebook / Jennifer Frankhauser Jennifer Frankhauser mit ihrem Vater

Instagram/ Jenny Frankhauser Daniela Katzenberger, Mama Iris Klein und Jennifer Frankhauser im August 2016

RTL2 Daniela Katzenberger mit ihrem Mann Lucas und Tochter Sophia



