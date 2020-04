Die Munition ist noch nicht verschossen! Bei Promis unter Palmen sind Claudia Obert (58) und Désirée Nick (63) bereits mehrmals aneinandergeraten. Der bisherige Höhepunkt: Die Kabarettistin griff die Society-Lady an und verpasste ihr fast eine Ohrfeige. Wer aber dachte, dass die beiden Streithühner nach dieser Auseinandersetzung erst einmal eine Pause brauchen, hat sich gewaltig geirrt! Der Beef zwischen La Nick und Weingenießerin Claudia ging danach direkt in eine zweite Runde!

Der Stein des Anstoßes dieses Mal: Claudia lauschte an der Tür, während Désirée im Sprechzimmer ein Interview gab. Das war zu viel für die frühere Dschungelkönigin. Die beschloss daraufhin, dass ihre Widersacherin nach diesem Fauxpas aus der Villa verschwinden muss. "Mach, dass du rauskommst! Du wolltest doch abreisen? Ich helfe dir und packe deinen Koffer", kündigte die Blondine lauthals an. Gesagt, getan: Die Bühnenkünstlerin suchte Claudias Sachen zusammen und schmiss den Koffer mit viel Elan die Treppe herunter.

Und wie reagierte Claudia? Sie bekam von Désirées Aktion nicht wirklich viel mit! Denn zwischenzeitlich hatten Bastian Yotta (43) und Bachelor-Babe Evanthia Benetatou (27) den Koffer ihrer Mitbewohnerin wieder in den Schrank gepackt. Entsprechend verwirrt war Claudia am Ende: "Ist ja alles ordentlich. Was hat sie denn da gepackt? So wie sie keift, so arbeitet sie", kommentierte sie die Situation trocken.

