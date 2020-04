Jetzt fliegen die Fetzen! Erst vergangene Woche zogen zehn Stars und Sternchen bei Promis unter Palmen gemeinsam in eine Villa ein. Die Begrüßung fiel größtenteils freundlich aus. Nur Désirée Nick (63) brachte gleich zu Beginn ihre spitze Zunge zum Einsatz und spottete vor allem über Society-Lady Claudia Obert (58). Nach dem verbalen Schlagabtausch kam es bereits in der zweiten Folge zur physischen Eskalation: Désirée wurde handgreiflich und ging auf Claudia los!

Zu Beginn der aktuellen Episode hatte "Promis unter Palmen"-Kandidat und Motivationscoach Bastian Yotta (43) nur eine Bitte ans Universum: "Ich wünsche mir einen friedlichen Tag." Dieser Wunsch sollte sich aber nicht erfüllen, wie sich kurze Zeit später herausstellte. Wegen einer Bemerkung von Claudia gerieten ursprünglich sie und Matthias Mangiapane (36) aneinander. Dann jedoch mischte sich Désirée ein und plötzlich hatten die beiden Damen einen heftigen Streit! Es ging sogar so weit, dass Désirée ihre Kontrahentin aus dem Nichts an die Schulter gefasst und sie geschubst hat. Für einen Augenblick sah es sogar so aus, als würde Claudia noch eine Ohrfeige kassieren – doch kurz davor hielt die Blondine inne.

Dafür ging es verbal ungehemmt weiter: "Beweg deine Fresse aus der Kamera!", fauchte Désirée die Modeschöpferin an. Die holte zum Gegenschlag aus und drohte der Läster-Chefin: "Ich kann dich verhauen, ich bin wegen Körperverletzung vorbestraft."

SAT.1 / Richard Hübner Désirée Nick, Kandidatin bei "Promis unter Palmen"

Sat.1 Claudia Obert in der zweiten Folge von "Promis unter Palmen"

SAT.1/Richard Hübner Claudia Obert, Kandidatin bei "Promis unter Palmen"



