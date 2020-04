Familie Kusmagk kann endlich aufatmen! Vor Kurzem waren Janni (29) und Peer Kusmagk (44) noch in ihrem Urlaub auf Costa Rica, wo die TV-Stars mit ihren beiden Kindern trotz der weltweiten kritischen Situation vorerst auch bleiben wollten. Nachdem sich ihre Community diesem Plan gegenüber allerdings kritisch geäußert hatte, planten die Weltenbummler doch ihre Rückkehr nach Deutschland – allerdings mit gemischten Gefühlen. Schließlich hatten sie die Gesundheitskrise während ihrer Reise kaum mitbekommen, was sich nun schlagartig ändern sollte. Nach ihrer Ankunft gab Peer seinen Fans endlich ein Update!

Auf seinem Instagram-Account postete der Schauspieler ein Foto, das ihn überglücklich während eines Kusses mit seiner Janni festhält. Diese Positivität spiegelt sich auch in der Bildunterschrift wieder: "Ankommen hat sich für uns selten so gut angefühlt wie nach diesem Trip. Und auch wenn niemand gerade weiß, wo uns alle diese unerwartete Reise noch hinführen wird, steht eines jedoch jetzt schon fest: Sie wird uns am Ende alle enger zusammen führen", war sich der 44-Jährige sicher.

Die turbulente Rückreise hatten Janni und er auch auf Social Media festgehalten: "Mit selbst gebastelten Schutzmasken geht es zurück nach Hause, zurück nach Hause, wo nichts mehr so ist wie es war, als wir losgefahren sind", hatte das Paar vor Antritt seines Flugs seine Nervosität offenbart.

Instagram / janniundpeer_kusmagk Janni, Yoko, Emil-Ocean und Peer Kusmagk

Instagram / janniundpeer_kusmagk Peer und Emil-Ocean Kusmagk

Instagram / janniundpeer_kusmagk Peer und Janni Kusmagk nach ihrer Costa-Rica-Reise



