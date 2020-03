Diese Familie hält zusammen – auch in Krisenzeiten. Gerade waren Janni Kusmagk (29) und Peer Kusmagk (44) noch auf Costa Rica. Dort wollte das einstige Adam sucht Eva-Traumpaar und seine zwei Kids auch vorerst bleiben. Das hatten sie ihren Fans via Social Media mitgeteilt – die Meinungen der User darüber waren gemischt. Nun haben sie sich aber nach reiflichen Überlegungen dazu entschieden, samt Söhnchen Emil-Ocean (2) und Töchterchen Yoko in ihr Heimatland zurückzukehren!

Das hat das Duo seinen Followern auf seinem gemeinsamen Instagram-Account mitgeteilt: "Mit selbst gebastelten Schutzmasken geht es zurück nach Hause, zurück nach Hause, wo nichts mehr so ist wie es war, als wir losgefahren sind", schrieb das Pärchen emotional unter ein Foto, auf dem Peer und sein Söhnchen Emil-Ocean eine Schutzmaske tragen. Vor einem Kleinflugzeug stehen Papa und Sohn startklar und voller Freude zur Abreise bereit. "...auch wenn es sich komisch anfühlt, vermummt und mit Desinfektionsmittel ausgerüstet den Ort zu verlassen, an dem wir das alles nicht gebraucht haben", beschrieb das Couple seine aktuelle Gefühlslage.

Der plötzliche Sinneswandel rührte daher, dass sie nicht wüssten, wann sie ansonsten wieder nach Deutschland zurückkehren könnten. Das habe die Familie sehr belastet. "Wir haben tatsächlich viel hin und her überlegt, so sicher man sich hier auch fühlt, es ist halt nicht unser Zuhause", teilte Janni kürzlich noch ihrer Community mit.

Instagram / jannihonscheid Emil-Ocean, Yoko, Janni und Peer Kusmagk

Instagram / jannihonscheid Janni und Peer Kusmagk mit ihren Kindern Emil-Ocean und Yoko

Instagram / janniundpeer Janni und Peer Kusmagk im März 2020 in Costa Rica



