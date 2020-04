Der Tod von Jan Fedder (✝64) hatte Ende Dezember 2019 für große Trauer unter seinen Fans, Freunden und Familienmitgliedern gesorgt. Der Schauspieler, der unter anderem als Polizist in der Serie "Großstadtrevier" bekannt war, war nach langem Kampf gegen den Krebs gestorben. Im Januar wurde der TV-Star in Hamburg beerdigt. Nun können seine Bewunderer noch einmal in Erinnerungen an ihr Idol schwelgen: Jans Biografie "Unsterblich" ist heute posthum erschienen. Sein Ghostwriter spricht nun offen über die letzten Monate mit ihm.

Im Interview mit Spiegel Panorama schildert Tim Pröse seine Zusammenarbeit mit dem legendären Norddeutschen: "Er brannte für seinen Beruf. Es war wie bei einer Kerze, die Licht und Wärme gibt. Sie leuchtet besonders dann hell und schön, wenn sie weniger wird!" Der Autor habe Jan schon 2004 kennengelernt, jedoch erst vergangenes Jahr angefangen, mit ihm zu arbeiten. "Als der Krebs kam, hat er Unglaubliches mitgemacht. Er selbst hat es tapfer und schweigsam mit sich selbst ausgemacht. Einmal wäre er fast gestorben, weil er sich nicht mehr bewegen konnte und auch nicht mehr ans Telefon herankam. Zum Glück hat seine Frau ihn damals gefunden!", berichtet Tim.

Die beiden Männer hatten bis kurz vor Jans Tod gemeinsam an dem Buch gearbeitet. Jan habe zu dem Zeitpunkt schon im Rollstuhl gesessen: "Ich hatte manchmal das Gefühl, dass er seinem baldigen Tod ins Auge sieht." Den Titel "Unsterblich" habe Tim gewählt, als der Hamburger schon gestorben war: "Weil vieles von Jan unsterblich bleiben wird. In der Trauer fiel mir das Wort von der unsterblichen Legende ein. Ich sprach mit seiner Witwe Marion Fedder darüber, und auch sie war sofort einverstanden."

NIBOR / Action Press Grab von Jan Fedder auf dem Friedhof Ohlsdorf in Hamburg

ARD/Thorsten Jander Schauspieler Jan Fedder

Getty Images Marion und Jan Fedder 2007



