Auf dem Coachella-Festival kamen sich Selena Gomez (27) und The Weeknd (30) erstmals näher. Drei Jahre ist dies mittlerweile her, im April 2018 machten die beiden via Social Media ihre Beziehung schließlich offiziell und präsentierten sich gemeinsam auf dem roten Teppich. Nach nur wenigen Monaten war ihre Liebelei dann aber schon wieder beendet. Jetzt empfahl die Sängerin die Musik des Rappers ihren Fans.

Mit einem süßen Schnappschuss, der sie beim Kochen zu Hause zeigt, zeigte Selena ihre 171 Millionen Followern via Instagram eines ihrer aktuellen Hobbys. Parallel offenbarte sie ihre Lieblingssongs, Lieblingsfilme und Lieblingsbücher. Diese würden ihr dabei helfen, "positiv zu bleiben" und sich "die Zeit zu vertreiben". Zu dem Foto schrieb die Musikerin: "Ich hoffe, es hilft euch." Unter Selenas Song-Favoriten befand sich auch ein Lied von ihrem Ex-Freund The Weeknd – und das machte viele User stutzig. "Selena ist ein Fan von The Weeknd und seiner Musik", klärte ein Insider dazu gegenüber Us Weekly auf. "Sie hegt ihm gegenüber keinerlei negative Gefühle." Die beiden seien mittlerweile in Freundschaft miteinander verbunden.

Auch die Musik von Ex-Freund Justin Bieber (26) schätzt die brünette Beauty sehr – trotz der turbulenten Zeit, die hinter ihr und ihrem Verflossenen liegt. "Sie ist gereift, hat aber trotzdem kein Interesse an einer Freundschaft oder Beziehung mit ihm", meinte der Informant. Kürzlich likte die 27-Jährige zwei von Justins Instagram-Foto, zog dies kurz darauf aber wieder zurück.

Anzeige

Instagram / selenagomez Sängerin Selena Gomez, März 2020

Anzeige

Getty Images Selena Gomez, Musikerin

Anzeige

Jason Merritt/Getty Images Selena Gomez und Justin Bieber auf den American Music Awards 2011

Hättet ihr gedacht, dass Selena Musik von ihren Ex-Freunden The Weeknd und Justin hört? Ja klar, die Musik ist doch super! Nein, das überrascht mich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de