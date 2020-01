So denkt Selena Gomez (27) über Dates mit anderen Promis! Die Sängerin war bereits mit Nick Jonas (27), Justin Bieber (25), Zedd (30) und The Weeknd (29) liiert. Das große Glück sie jedoch in keinem der Musiker gefunden. Mit allen führte sie eine turbulente On-Off-Beziehung, die jeweils nach spätestens drei Jahren scheiterte. Doch würde sie trotzdem noch einmal einen Celebrity daten? Da ist Sel sich nicht so ganz sicher...

Im Interview mit dem US-Radiosender Beats 1 erklärte die 27-Jährige, dass für sie Dates zwischen Promis klischeehaft seien. "Es ist so: Jeder datet jeden. Alles scheint sich in einer Bubble abzuspielen, weil es dort sicher ist." Als Person des öffentlichen Lebens wolle man jemanden, der versteht, was man durchmacht; man wünsche sich geradezu ein Gegenstück zur eigenen Kreativität. Doch Sel sieht auch ein Problem in der Beziehung zu einem berühmten Mann: "Am Ende hast du eine Beziehung für andere Menschen, nicht für dich selbst."

Irgendwann komme man an den Punkt, an den man sich fragen müsse, ob man die Liebe öffentlich macht. "Du musst dich innerhalb unserer Welt entscheiden, ob es für dich oder für die Show ist", erklärte sie. Aber ob Promi oder Nicht-Promi – aktuell kommt für die Beauty kein Mann infrage. Selena ist seit zwei Jahren Single und datet derzeit niemanden.

Getty Images Selena Gomez und Justin Bieber im November 2011

Anzeige

Getty Images Selena Gomez und The Weeknd im September 2017

Anzeige

River / MEGA Selena Gomez im November 2019

Anzeige

Glaubt ihr, dass Selena sich noch einmal auf einen prominenten Mann einlassen wird? Definitiv! Ich glaube eher nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de