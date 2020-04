Hängt Selena Gomez (27) noch immer an Ex Justin Bieber (26)? Die Sängerin klickte kürzlich bei zwei Bildern des 26-Jährigen "Gefällt mir"! Kurz darauf machte Selena ihre Likes aber wieder rückgängig. Ihre Follower erwischten die Musikerin dennoch beim vermeintlichen "Stalken" und machten prompt Screenshots davon. Was steckt hinter den mysteriösen Likes? Selenas Fans haben ihre eigenen Theorien zu diesem Social-Media-Patzer.

Am vergangenen Wochenende verteilte die 27-Jährige auf Instagram offenbar Herzchen an ihren Verflossenen. Ein Pic von Justins tätowiertem Oberkörper und eine Paparazzi-Aufnahme der beiden aus dem Jahr 2018 vor ihrer Trennung hatten es dem Ex-Disney-Star dabei angetan. Interessanterweise verschwanden diese Likes nach einer halben Stunde aber wieder. Die eingefleischten Liebhaber der "Die Zauberer vom Waverly Place"-Darstellerin trauten ihren Augen nicht! Der Fan-Instagram-Account "Theselenarundown" reagierte aber blitzschnell und verewigte den Moment mit einem Screenshot-Posting, bevor alles gelöscht wurde.

In der Kommentarspalte ging es dann hoch her: Die User diskutierten heftigst, ob Selena Justin stalkt oder ob ihr Account einfach nur manipuliert wurde. Ein Nutzer der Plattform ist sich sicher: "Sie ist offensichtlich gehackt worden, sie ist ja nicht verrückt." Während ein anderer Nutzer schrieb: "Kann jemand ihr bitte das Handy wegnehmen? "

Getty Images Selena Gomez beim Meet and Greet im Jnauar 2020 in New York

Getty Images Selena Gomez im Februar 2020

Getty Images Selena Gomez und Justin Bieber im November 2011

