Wer hält es wohl am längsten bei Promis unter Palmen aus? Vor rund zwei Wochen zogen der einstige Love Island-Hottie Tobias Wegener (26), Schauspielerin Désirée Nick (63) und acht weitere Stars in das TV-Strandhaus in Thailand. In verschiedenen Challenges müssen die Bewohner regelmäßig ihr Können unter Beweis stellen. Doch für einige von ihnen ist bereits das Zusammenleben unter einem Dach eine echte Herausforderung. Welcher VIP wird es bis zum Ende durchhalten?

Désirée und ihre vermeintliche Rivalin Claudia Obert (58) messen ihre Kräfte bereits in einem verbalen Streit – ob die Taktik der Luxus-Ladies aufgeht? Kandidat Tobi setzt hingegen auf emotionale Momente: Bei der letzten Entscheidung fand er für seine Ex-Freundin Janine Pink (32) rührende Worte und verschonte sie vor dem drohenden Rauswurf. Konnte er sich mit dieser Aktion bereits zum absoluten Publikumsliebling mausern?

Bastian Yotta (43) hingegen lässt lieber Taten statt Worte sprechen. Der Unternehmer gibt bei jeder Aufgabe Vollgas und will sich den Sieg für sein Team sichern. Hat er damit auch die besten Chancen auf den begehrten ersten Platz? Die restlichen Mitbewohner nehmen indes eher passive Rollen im Haus ein. Doch wer ist euer Favorit? Stimmt ab!

