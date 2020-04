Was für eine tolle Geste! Die heutige Exit-Zeremonie bei Promis unter Palmen war besonders emotional: Nachdem das Team von Bastian Yotta (43) verloren hatte, setzte der Motivations-Coach die ehemaligen Promi Big Brother-Kandidatinnen Evanthia Benetatou (27) und Janine Pink (32) auf die Abschussliste. Bei der Nominierung hatten am Ende beide Mädels zwei Stimmen – und ausgerechnet Tobias Wegener (26) hatte den Rauswurf in der Hand. Und der ehemalige Love Island-Hottie entschied überraschend: Tobi wählte Eva raus und rettete seine Ex-Freundin Janine damit vor dem Exit!

Am Ende der zweiten Folge richtete der 26-Jährige emotionale Worte an seine frühere Partnerin: "Janine, wir hatten eine gemeinsame Zeit. Ich habe nie ein schlechtes Wort über dich verloren. Ich weiß dich menschlich zu schätzen, du bist eine loyale Frau", begann er seine Rede. Er rechne ihr auch hoch an, dass er in der ersten Challenge für ihn da gewesen sei. "Ich will, dass Frieden zwischen uns herrscht und dass wir uns als Menschen verstehen. Eva, du bist auch eine korrekte Frau, zu dir fehlt mir aber der Draht und ich will, dass Janine bleibt", so Tobi weiter. Damit war das Schicksal von Eva besiegelt: Sie musste die Promi-Villa verlassen.

Damit hatte niemand gerechnet! Alle Promis – einschließlich Janine – waren sich sicher, dass Tobias seine Ex raus befördern würde, doch die Trash-Sternchen hatten sich geirrt. "Er ist in der Situation über sich hinausgewachsen und hat vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben wie ein Gentleman gehandelt", sagte Désirée Nick (63) anerkennend dazu.

Sat.1 Tobias Wegener bei "Promis unter Palmen"

Splash News Kiss-Cup-Teilnehmerin Janine Pink

SAT.1 / Richard Hübner Eva Benetatou, Teilnehmerin von "Promis unter Palmen"



