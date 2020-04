Jetzt kommt Sam Dylans (29) Retourkutsche gegen Carina Spack (23)! Die Bachelor-Bekanntheit hetzte zuletzt gegen den ehemaligen Prince Charming-Kandidaten, Rafi Rachek (30) und Evanthia Benetatou (27). Der Grund: Die Reality-TV-Stars holten Jade Übach (26) nach ihrem Big Brother-Exit ab und das, obwohl sie kurz zuvor ihre Covid-19-Erkrankungen öffentlich gemacht hatten. Über den Seitenhieb ist Sam wohl noch immer wütend, denn er packte im Netz nun eine pikante Story aus: Angeblich soll Carina ein Techtelmechtel mit Bastian Yotta (43) gehabt haben!

"Ich habe ein Yotta-Spack-Story, denn Carina kann ja auch nicht aufhören, immer wieder gegen uns zu schießen", begann Sam seine Instagram-Story. Yotta habe kurz nach seinem Dschungelcamp-Exit Anfang vergangenen Jahres die Blondine in einem Kölner Fitnessstudio kennengelernt. "Später in der Umkleide hat die Spack dann ihre private Miracle-Morning-Stunde bekommen, die dann später im Hyatt-Hotel weitergegangen ist. Also kurzum: Carina war die Schere für eine gewisse Zeit", wollte der Influencer wissen.

Bei Promis unter Palmen trafen die angeblichen Ex-Bettpartner nun wieder aufeinander. Obwohl die 23-Jährige mittlerweile glücklich an Serkan Yavuz (27) vergeben ist, scheint der Motivations-Coach ihr noch immer den Kopf zu verdrehen – so zumindest Sams Einschätzung: "Man hat ja heute gemerkt in der Folge, dass da etwas zwischen ihnen lief und dass sie sehr heiß auf Yotta war." Glaubt ihr, an dieser Story ist etwas dran? Stimmt ab!

SAT.1 / Richard Hübner Bastian Yotta, Teilnehmer von "Promis unter Palmen"

Instagram / housedylan Sam Dylan, Influencer

Instagram / carina_spack Carina Spack, TV-Star



