Ab dem 20. April verkuppelt Roland Trettl (48) wieder liebeshungrige Singles – aber dieses Mal nicht in seinem Kölner Restaurant, sondern in einem romantischen Boutique-Hotel in Frankreich. Bei "First Dates Hotel" haben die Kandidaten die Möglichkeit, sich über mehrere Tage hinweg besser kennenzulernen. Und der erste Trailer verrät auch schon, wer sich auf das Flirt-Spektakel einlässt: Unter anderem ist auch der Ex von Bachelor-Babe Samantha Justus (30) dabei.

Nachdem Oleg (32) und Sam im Februar 2019 ihr Ehe-Aus bekannt gaben, scheint der Fitnesstrainer allein durchs Leben zu gehen. Gastgeber Roland kann das gar nicht verstehen. "Warum kommt so einer zu uns? Wenn ich Frau wäre, wäre er mein Typ!" erklärt der Koch in der kurzen Vox-Vorschau. Ob Oleg in der Datingshow wirklich die Richtige findet, erfahren die Zuschauer am 20. April ab 20.15 Uhr.

Auch seine Ex Sam suchte nach der Trennung die Liebe erneut im TV. Nachdem sie schon 2015 um das Herz von Bachelor Oliver Sanne (33) gebuhlt hatte, ging sie im vergangenen Jahr bei Bachelor in Paradise auf Flirt-Kurs. Doch trotz kurzer Turtelei mit Aurelio Savina (42) ist die Hamburgerin noch immer Single.

Anzeige

Instagram / olegjustus Oleg Justus im Februar 2020

Anzeige

TVNOW / Bernd Michael-Maurer Roland Trettl und sein "First Dates Hotel"-Team

Anzeige

TVNOW Aurelio und Samantha bei "Bachelor in Paradise"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de