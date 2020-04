Michael Wendler (47) und Laura Müller (19) sind sich sicher: Sie möchten sich auf jeden Fall das Jawort geben – und jeder soll an ihrem Glück teilhaben können. Dass das Paar auf Wolke sieben schwebt, ist alles andere als ein Geheimnis. Kaum ein Tag vergeht, an dem keine rührende Liebesbotschaft im Netz geteilt wird. Auch die Hochzeitsglocken sollen noch in diesem Jahr läuten. Eine private Trauung unter Ausschluss der Öffentlichkeit? Nicht bei Wendler und Laura!

Die beiden wollen es so richtig krachen lassen. Ein Antrag war bisher zwar ausgeblieben, doch das dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein. Immerhin laufen die Planungen bereits auf Hochtouren. Ein Detail ist soeben verraten worden: Wie RTL verkündet, lassen sich der Schlagersänger und die Fachabiturientin beim Gang zum Altar vom Sender begleiten. Sowohl die Vorbereitungen als auch die gesamte Zeremonie sollen im TV ausgestrahlt werden.

Auch Michaels Schwiegereltern in spe sind einverstanden. Nachdem Lauras Papa Klaus und dessen Frau Gaby drei Wochen mit dem recht ungleichen Pärchen in Miami verbracht haben, gaben sie den beiden ihren Segen. "Sie ist für mich die absolute Traumfrau und ich will mit ihr mein Leben verbringen", schwärmte der 47-Jährige kürzlich noch von seiner 28 Jahre jüngeren Freundin.

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller

TVNOW / Seema media Michael Wendler und Laura Müller bei "Goodbye Deutschland"

Instagram / wendler.michael Laura Müller und Michael Wendler im Februar 2019



