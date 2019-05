Michael Wendler (46) hat einen ganz besonderen Menschen in Lauras Leben kennengelernt! Schon seit mehreren Monaten ist der Schlager-Star jetzt mit seiner Freundin im Liebes-Glück. Die 18-Jährige lernte zwar schon die Freunde ihres Schatzes kennen, aber ihre Eltern haben sich die Turteltauben bisher noch nicht gegenseitig vorgestellt. Das hat sich nun geändert: Michael traf am Wochenende erstmals auf Lauras Vater und ist total begeistert von ihm!

Das Treffen fand am Samstag am Rande eines Konzerts des Sängers in Oberhausen statt. Gegenüber RTL offenbarte der 46-Jährige: "Ihr Vater war superlieb, wir haben uns umarmt. Er hat mich gleich ins Herz geschlossen und ich ihn. Also besser kann es gar nicht laufen." Dieser Wandel freut den "Sie liebt den DJ"-Interpreten offensichtlich, denn die erste Reaktion von Lauras Dad fiel ursprünglich anders aus: Wie Laura im März in einem Interview verriet, war ihr Vater nicht überglücklich und hatte damals auch noch nicht um ein Kennenlernen gebeten.

Und noch etwas freut die Schülerin sicher zu hören: Michael bezeichnete ihren Vater im Interview als seinen "zukünftigen Schwiegervater" – und sprach zum ersten Mal von Hochzeit: "Irgendwann wird sich auch der Letzte daran gewöhnt haben, dass Laura meine neue Freundin ist und vielleicht auch bald meine Frau."

Actionpress/ Revierfoto Michael Wendler bei einem Auftritt in Oberhausen, Mai 2019

Instagram / wendler.michael Laura Müller und Michael Wendler

Actionpress/ azee Laura Müller im Mai 2019

