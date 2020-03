Bei Michael Wendler (47) und Laura Müller (19) läuten noch in diesem Jahr die Hochzeitsglocken! Seit gut eineinhalb Jahren sind der Schlagerstar und die Influencerin ein Paar. Mit ihren 28 Jahren Altersunterschied polarisieren die Turteltauben wie kein anderes Couple. Doch die beiden halten an ihrer Liebe fest – und scheinen nun sogar den nächsten Schritt wagen zu wollen: Michael und Laura wollen noch 2020 heiraten!

In der finalen Folge ihrer Dokumentation Laura und der Wendler – Total verliebt in Amerika mussten sich die ehemaligen Sommerhaus der Stars-Kandidaten vor Lauras Vater rechtfertigen – denn obwohl sie wochenlang gemeinsam ein Haus renoviert hatten, plante das Pärchen nun, dieses wieder abzureißen. Stiefmutter Gabi war davon weniger begeistert. Michael konnte sie jedoch besänftigen: "Sie möchte das Haus noch mal so sehen, wie es jetzt ist. Ich hab ihr versprochen, dass wir das auf jeden Fall noch hinbekommen. Spätestens zu unserer Hochzeit werden die beiden uns besuchen in den USA. Und das ist ja nicht mehr so lange hin!", erklärte der Sänger. Seine Freundin schob später noch Details hinterher: "Wir werden dieses Jahr heiraten. Das wird der krönende Abschluss des Jahres 2020, unsere Hochzeit!"

Doch vor der großen Trauung hat zumindest der Wendler noch etwas zu erledigen – denn Freundin Laura wünscht sich einen fulminanten Kniefall von ihrem Liebsten: "Ich warte auf den Antrag. Ich weiß, dass der Michael mich schon gerne gefragt hätte. Uns rennt ja nicht die Zeit weg!", erklärte die Let's Dance-Teilnehmerin.

Alle Folgen von "Laura und der Wendler – Total verliebt in Amerika" nur bei TVNOW.

TVNOW Laura Müller und Michael Wendler streichen ihr neues Haus

Getty Images Laura Müller und Michael Wendler im Februar 2020

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, Partnerin von Michael Wendler



