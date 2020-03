Sie haben sich gesucht und gefunden! Im Februar startete Let's Dance endlich wieder in eine neue Runde! Bevor es allerdings für die Promis ins schweißtreibende wöchentliche Training ging, stand die große Kennenlern-Show an, in der bekannt gegeben wurde, welcher Star mit welchem Profitänzer das Parkett unsicher machen wird. Tijan Njie (28) erwischte Kathrin Menzinger (31) – und die zwei sind über die Kombination mehr als happy.

Nach der ersten Sendung traf Promiflash das Duo zum Interview und hat nachgehakt, was der Alles was zählt-Star so von seiner neuen Trainerin hält. Immerhin ist Kathrin dafür bekannt, ihren Promi-Partnern ordentlich Feuer unterm Hintern zu machen. "Ich brauche das aber, ich brauche so eine, die sehr diszipliniert ist, sehr durchstrukturiert ist, deswegen Kathrin", freute sich der Schauspieler.

Tijan ist also schon mal glücklich – doch beruht die Begeisterung auf Gegenseitigkeit? "Ich glaube, wir passen perfekt zusammen. Er ist so ein bisschen die männliche Version von mir, glaube ich. Unglaublich positiv, lebensfroh, motiviert. Und wenn wir hier bei 'Let's Dance' sind, dann sind wir zu 100 Prozent hier und geben alles", schwärmte die Tänzerin ebenfalls.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei TVNOW.

Getty Images Tijan Njie und Kathrin Menzinger bei "Let's Dance" 2020

Anzeige

Instagram / kathrin_menzinger Kathrin Menzinger und Tijan Njie

Anzeige

Getty Images Kathrin Menzinger und Tijan Njie für "Let's Dance" 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de