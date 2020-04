Endlich ist auch Claudia Norberg (49) wieder glücklich. Nach der Trennung von Ex-Gatte Michael Wendler (47) ging die Blondine zunächst als Single durchs Leben, während ihr Verflossener in Laura Müller (19) schnell eine neue Seelenverwandte fand. Kürzlich wurde allerdings bekannt, dass nun auch die ehemalige Dschungelcamperin wieder in festen Händen ist – mit einem Piloten ist Claudia aktuell happy. Ob das auch ihren Ex freut? Jetzt reagiert der Wendler auf das neue Beziehungsglück der einstigen Liebe seines Lebens.

Gegenüber RTL betont der Schlagerstar: "Ich freue mich sehr für sie." Doch wie bekam der aktuell in Köln lebende Musiker eigentlich von der neuen Liaison seiner Ex-Frau Wind? "Ich habe auch nur aus den Medien davon erfahren und da weiß man ja auch nicht ganz so viel", gibt Michael ehrlich zu. Claudia mache seiner Meinung nach aktuell noch ein Geheimnis aus der neuen Partnerschaft. "Ich wünsche ihr, dass sie wieder glücklich wird", schließt der ehemalige Promi Big Brother-Kandidat sein Statement ab.

Tatsächlich hielt sich Claudia mit Informationen zu ihrem neuen Lover bisher eher zurück. "Er ist Chef und Pilot einer Privatjet-Airline und deswegen hat er auch die Möglichkeit, hierher (nach Amerika, Anm. d. Red.) zu kommen, also eigentlich der ideale Mann für mich, der beruflich unabhängig ist und hinfliegen kann, wohin er will und wann er will", verriet die Mutter einer Tochter kürzlich – behielt weitere Details aber für sich.

Instagram / claudia_norberg_wendler Claudia Norberg im Dezember 2019

Getty Images Claudia Norberg und Michael Wendler im August 2014 in Köln

United Archives GmbH / ActionPress Claudia Norberg im September 2019



