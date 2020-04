In dieser Woche wird es bei Let's Dance romantisch – der Freitagabend steht unter dem herzerwärmenden Motto "Love Edition". Laura Müller (19) offenbarte dabei schon im Einspieler, dass ihr dieses Thema natürlich besonders nahe geht – schließlich schwebt sie aktuell mit Michael Wendler (47) auf Wolke sieben und will den Schlagerstar bald sogar heiraten! Kein Wunder also, dass dem Teenager schon in den ersten Sekunden der Sendung eine Liebeserklärung über die Lippen ging!

In dem Rückblick auf ihre Tanzproben mit dem zurückgekehrten Christian Polanc (41) konnte Laura nur an einen Mann denken: ihren Freund! "Also ich tanze natürlich besonders für Michael diese Woche. Unsere Liebe hat sich in den vergangenen Monaten noch mehr verstärkt. [...] Ich habe unfassbares Vertrauen in diesen Mann", waren nur einige Zeilen, die das Playboy-Model seinem Auserwählten widmete. Mit einem flotten Jive zu "Dein ist mein ganzes Herz" musste die Lady in Pink anschließend auch körperlich beweisen, wie viel Gefühl in ihr steckt – und dieser Auftritt rührte ihren Michael sehr!

Via Video-Call überraschte Moderatorin Victoria Swarovski (26) Laura nämlich mit einem kurzen Wiedersehen der Turteltauben und dabei konnte der 47-Jährige seine Emotionen nicht zurückhalten: "Schatz, du hast mich so stolz gemacht, das war so wundervoll. Ich bin immer noch am Zittern. [...] So schön wie heute war's noch nie." Und auch die Jury schenkte Laura viel Lob – und letztlich auch beachtliche 23 Punkte!

Anzeige

Getty Images Laura Müller und Michael Wendler

Anzeige

Instagram / wendler.michael Laura Müller und Michael Wendler im Februar 2019

Anzeige

Instagram / wendler.michael Michael Wendler, Schlagerstar



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de