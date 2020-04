Pascal Kappés (29) gibt seinen Fans Einblicke in sein Liebesleben. Der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Star outete sich vor Kurzem öffentlich: Er ist bisexuell und findet somit Frauen und Männer anziehend. Für seine offenen Worte bekommt der Influencer viel positiven Zuspruch von seiner Community. Der Vater eines kleinen Sohnes wird aber auch mit zahlreichen Fragen überhäuft, auf die der 29-Jährige gerne eingeht. Jetzt verrät er seinen Followern, wann er seine erste bisexuelle Erfahrung gemacht hat.

In seinem Instagram-Livestream offenbart Pascal: "Ich glaube, ich hatte meine erste Erfahrung mit einem Mann mit 15 oder 16 Jahren. Ich war feiern auf einer Schwulenparty und dann kam der erste Mann her und hat mich dann einfach mal abgeknutscht." Für den Sport-Enthusiasten sei dies ein schöner Moment gewesen, wie er einen Tag nach dem Livestream in der TV-Talk-Show Marco Schreyl Live erzählte. "Ich habe mir da keinen Kopf drum gemacht, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist. Wenn es passt, dann passt es und damals hat es gepasst", meinte der Partner von Lea Marie Karrenbrock.

In seiner Jugend fiel es Pascal jedoch schwer, offen zu seiner Sexualität zu stehen. "Und ich bin ja Fußballer und in der Fußball-Szene ist schwul sein immer noch so ein Schimpfwort", offenbarte er im Gespräch mit dem Talkmaster. Für die Zukunft wünsche er sich in dem Ballsport ein Umdenken.

Anzeige

Promiflash Pascal Kappés, Influencer

Anzeige

Instagram / pascal.kappes Pascal Kappés, Influencer

Anzeige

Instagram / pascal.kappes Pascal Kappés



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de