In wenigen Monaten sind sie zu viert – und Sarah Harrison (28) kann es kaum erwarten! Der Social-Media-Star und ihr Mann Dominic gaben Anfang Februar überglücklich preis, dass sie zum zweiten Mal Eltern werden. Nach Töchterchen Mia (2) dürfen sich die beiden über weitere weibliche Verstärkung freuen: Auch Baby Nummer zwei wird ein Mädchen. Noch ist die Kleine nicht auf der Welt – doch Sarah ist schon jetzt total verliebt.

Auf ihrer Instagram-Seite nahm sich die Schwangere nun Zeit, um ihrem noch ungeborenen Baby liebevolle Zeilen zu widmen. "Mein kleines Wunder, du wächst so schnell, wirst von Tag zu Tag stärker und lässt mich jeden Tag spüren, dass ich dich unter meinem Herzen tragen darf", beginnt die YouTuberin ihren emotionalen Post und teilt dazu zwei Schnappschüsse ihres Babybauchs, die wohl während eines Shootings entstanden sind.

Momentan ist Sarah in der 22. Woche – die werdende Mama muss sich also noch etwas gedulden, bis sie ihre Tochter in die Arme schließen kann. Und das fällt ihr gar nicht so leicht. "Ich fühle mich gesegnet, dir seit Tag eins die Geborgenheit schenken zu dürfen, die du brauchst. Wir können es kaum erwarten, bis du endlich hier bei uns bist", schließt sie mit schwärmerischen Worten ihren Beitrag ab.

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison im März 2020

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, 2020 in Dubai

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de