Fans trauern um Survival-Pionier Rüdiger Nehberg. In der Vergangenheit sorgte der Überlebenskünstler mit gewagten Aktionen wie seinem 1000-Meter-Marsch quer durch Deutschland oder der Überquerung des Atlantiks in einem Tretboot regelmäßig für Aufsehen. Seine Reichweite nutzte der Abenteurer, um sich weltweit als Menschenrechtsaktivist zu engagieren. Am vergangenen Donnerstagabend folgte dann allerdings die traurige Mitteilung seiner Frau: Rüdiger ist im Alter von 84 Jahren verstorben.

Gegenüber der dpa bestätigte Rüdigers Gattin Annette Weber den Trauerfall. Und auch auf der Internetseite des von ihm gegründeten Vereins Target stehen die beiden Worte "Wir trauern". Am kommenden Montag wird das neue Buch "Dem Mut ist keine Gefahr gewachsen" des berühmten "Sir Vival" erscheinen. Dass Rüdiger die Veröffentlichung seines eigenen Werkes nicht mehr erleben wird – damit hätte vor wenigen Tagen keiner gerechnet.

Seit Anfang der Achtziger setzte sich der gelernte Bäcker unter anderem für bedrohte Völker im brasilianischen Regenwald ein. Gemeinsam mit Witwe Annette kämpfte Rüdiger zudem seit Jahren gegen die Genitalverstümmelung bei jungen Mädchen und Frauen in Asien und Afrika. Doch auch für einige Promis war der gebürtige Bielefelder ein wahres Vorbild: Extremsportler Joey Kelly (47) zum Beispiel bereitete sich zusammen mit Rüdiger auf seine Wanderung zur Zugspitze vor.

ActionPress Rüdiger Nehberg, Abenteurer und Aktivist

ActionPress Rüdiger Nehberg im Juni 2015

Getty Images Joey Kelly im Oktober 2016



