Da fehlen selbst ihr die Worte! Seitdem bekannt ist, dass Carmen Kroll und ihr Mann Niclas zum ersten Mal Eltern werden, hält die Influencerin ihre Community regelmäßig mit spannenden Updates auf dem Laufenden. Selbst das Geschlecht des Kindes hat das Paar bereits preisgegeben: Es wird ein Mädchen. Nun lässt die werdende Mutter ihre Fans an einem weiteren, ganz persönlichen Moment teilhaben: Sie erzählt im Netz von dem Augenblick, als sie ihr Baby zum ersten Mal spürte.

Mittlerweile kann Carmen ihren Babybauch nicht mehr so einfach verstecken – immerhin ist sie jetzt in der 16. Schwangerschaftswoche. "Mein Bauchumfang nimmt langsam immer mehr zu, und gestern Abend habe ich die erste Bewegung unserer Tochter gespürt", verrät die Unternehmerin in einem Post auf ihrer Instagram-Seite. Sie habe mit ihrem Mann auf dem Sofa gelegen, als sie plötzlich ein seltsames Gefühl wahrnahm: "Ich schrie auf und fing sofort an zu weinen, so ergreifend und überwältigend war die Situation. Niclas legte gleich seine Hand auf meinen Bauch, und die Enttäuschung war ihm ins Gesicht geschrieben – momentan kann nur ich unsere Knopfeline spüren."

Obwohl Carmen erst im zweiten Trimester ist, laufen die Vorbereitungen im Hause Kroll bereits auf Hochtouren. Mittlerweile haben die beiden schon die ersten Babyklamotten und sogar ein Babybettchen besorgt. "Es ist unglaublich, was dieses kleine Wesen mit uns anstellt. Unsere Welt steht jetzt schon Kopf, dabei ist sie noch gar nicht hier", erzählt die Bloggerin, die ihre Schwangerschaft in vollen Zügen genießt.

Carmen Kroll, Bloggerin

Bloggerin Carmushka mit ihrem Mann Niclas

Carmen Kroll, Influencerin



