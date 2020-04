Wird es tatsächlich einen zweiten Teil geben? Vor drei Jahren kam der Film "Call Me by Your Name" in die US-Kinos und avancierte zum Kritikerliebling: Der Streifen, in dem es um eine Affäre zwischen einem Teenager-Jungen und einem 24-jährigen Amerikaner geht, wurde viermal für den Oscar nominiert und gewann die Auszeichnung für das beste adaptierte Drehbuch. Aber nicht nur die Kritiker waren damals von der Romanze begeistert. Der Liebesfilm lockte auch die Zuschauer sehr zahlreich in die Lichtspielhäuser. Für alle Fans gibt es nun eine tolle Nachricht: Es ist ein Sequel geplant – und zwar mit dem Hauptcast des ersten Teils!

Diese Pläne bestätigte der Regisseur von "Call Me by Your Name", Luca Guadagnino (48) in einem Interview mit La Republica. "Alle werden wieder in dem neuen Film dabei sein", kündigte er an. Damit wären auch die Hauptdarsteller Timothée Chalamet und Armie Hammer (33) mit an Bord, die in dem ersten Film das Liebespaar verkörperten. Allerdings ist noch nicht alles in trockenen Tüchern. "Ich bin in die Vereinigten Staaten gereist, um einen Drehbuchautor zu treffen, den ich sehr schätze, um mit ihm über das Sequel zu reden. Leider musste das Treffen abgesagt werden", fügte Guadagnino bedauernd hinzu.

Für die Hollywood-Stars Timothée und Armie läuft es zwischenzeitlich nicht nur in der Karriere rund, sondern auch im Privatleben: Armie ist seit 2010 mit der Journalistin Elizabeth Chambers (37) verheiratet und hat zwei Kinder. Sein Co-Star ist in Sachen Familie noch nicht ganz so weit, aber: Timothée soll aktuell mit Lily-Rose Depp (20) zusammen sein.

Anzeige

Getty Images Timothée Chalamet und Armie Hammer bei den 22. Annual Hollywood Film Awards

Anzeige

Getty Images Timothée Chalamet in New York, Januar 2020

Anzeige

Getty Images Armie Hammer, Schauspieler



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de