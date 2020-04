Für diesen Kandidaten ist der Traum vom DSDS-Gewinn ausgeträumt! Gerade flimmert das große Finale der Castingshow über den Bildschirm: Nur noch Chiara D'Amico, Paulina Wagner, Joshua Tappe und Ramon Kaselowsky hatten die Chance darauf, in die Fußstapfen des Vorjahressiegers Davin Herbrüggen zu treten. Nachdem bereits Paulina in der ersten Runde ausschied, muss auch ein weiteres Gesangstalent die Bühne räumen: Für Joshua hat es nicht gereicht!

Nachdem Joshua mit Reamonns Klassiker "Supergirl" nicht so richtig überzeugen konnte, probierte er es in der zweiten Runde wieder auf Deutsch und performte Tim Bendzkos (34) Hit "Hoch". Die Jury liebte es! "Du hast durchgezogen und bist freier geworden. Dieser deutsche Sound steht dir einfach besser", lobte beispielsweise Florian Silbereisen (38) den Kundenberater. Am Ende reichte seine Leistung trotzdem nicht aus – es riefen nicht genügend Zuschauer für Joshua an.

Nach seiner überstandenen Krebserkrankung war Joshuas Zeit bei DSDS eine ganz besondere. "Das hat auf jeden Fall Auswirkungen auf meine Entscheidung gehabt, an DSDS überhaupt teilzunehmen und das Ganze dann auch als Chance zu nutzen", erklärte der 25-Jährige im Promiflash-Interview.

