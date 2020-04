Désirée Nick (63) kann man jetzt auch für zu Hause buchen, zumindest für den Bildschirm. In der TV-Show Promis unter Palmen macht die Schauspielerin zurzeit vor allem mit ihrer spitzen Zunge auf sich aufmerksam. Ihre Anfeindungen gegenüber Claudia Obert (58) sind das Highlight der Sendung. Viele der Fans feiern die Blondine für genau die Aussagen, mit denen sie um sich schlägt. Désirée hat das offenbar bemerkt: Sie bietet ihre flinken Sprüche jetzt auch zum Versenden an!

Über die Website fandreams.de können Interessierte ab sofort für Freunde und Verwandte persönliche Grüße per Videobotschaft von Désirée zum Preis von 99 Euro buchen, inklusive beleidigender Worte. Gegenüber Bild hat die Darstellerin geäußert: "Wieso sollte ich meinen Spott denn nur Leuten zukommen lassen, die angeblich prominent sind? Jeder hat das Recht darauf!" Dennoch soll die Vermarktungsidee eher lustig gemeint sein. Leute wollen nicht gegrüßt, sondern beleidigt werden, verriet sie.

Der Hintergrund ihrer neuen Einnahmequelle sei aber durchaus ein ernster. Viele Künstler seien während der derzeitigen Corona-Krise nicht in der Lage, auf üblichem Wege aufzutreten. Neue Ideen müssten her, um Geld zu verdienen. Ein Freund habe gegenüber Désirée dann einfach gemeint: "Mach doch das, wofür dich die Leute am meisten lieben und fürchten: Reden!"

SAT.1 / Richard Hübner Désirée Nick, Kandidatin bei "Promis unter Palmen"

Getty Images Désirée Nick, Ex-"Promi Big Brother"-Kandidatin

Galuschka,Horst, Action Press Désirée Nick beim "Kölner Treff" 2018



