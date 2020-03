Dass Désirée Nick (63) ordentlich austeilen kann, ist wirklich kein Geheimnis. Auch aufgrund ihrer spitzen Zunge ist die Entertainerin ein gern gesehener Gast in Reality-TV-Formaten. Somit durfte sie in der brandneuen Show Promis unter Palmen natürlich nicht fehlen. Und auch hier enttäuscht die 63-Jährige nicht: Schon in der Auftaktfolge haute Désirée einen fiesen Spruch nach dem anderen raus – hier kommt das Best-of!

Gleich bei der Begrüßung bekommen ihre neuen Mitbewohner Désirées knallharte ehrliche Art zu spüren. Ex-Bachelor-Girl und Promi Big Brother-Teilnehmerin Evanthia Benetatou (27) und Désirée kannten sich bisher nicht, also stellten die Ladys sich ein wenig vor: "Ich war Cheerleaderin", verriet Eva unter anderem – woraufhin die TV-Diva ungeniert erwiderte: "Das ist auch was: Besser als gar nix! Ein guter Anfang für die, die kein großes Talent haben!" Die Kuppelshow-Beauty riss bei diesem Kommentar entsetzt den Mund auf. Wie sie wohl reagiert hätte, wenn sie gehört hätte, was die Unterhaltungskünstlerin hinter ihrem Rücken gesagt hat? "Die Eva ist so ein Püppchen. Nur ist sie für ein richtiges Püppchen nicht hübsch genug." Doch das sollte erst der Anfang sein...

Claudia Obert war Désirée nämlich durchaus ein Begriff: Sie würde ihre "alte Bekannte" am ehesten als "eine notgeile schwäbische Hausfrau" beschreiben – was sie Claudia auch mitten ins Gesicht sagte. Auch bei ihrer Beschreibung zu Matthias Mangiapane (36) wurde sie kreativ: der Luxus-Liebhaber würde wie "Kim Jong-un mit zu weißen Zähnen" aussehen. Und der Rest? Busenwunder Carina Spack fand sie "billig und ein bisschen schwabbelig", Love Island-Boy Tobias Wegener (26) sei wie "so ein Handwerker halt". Für Playboy-Girl Janine Pink (32) und Ex-Politiker Ronald Schill (61) hatte sie überraschenderweise nur nette Worte übrig.

Getty Images Désirée Nick beim "Promi Big Brother"-Finale 2016

Getty Images Désirée Nick, TV-Star

SAT.1 / Richard Hübner Désirée Nick, Teilnehmerin bei "Promis unter Palmen"



