Zoff zwischen Evanthia Benetatou (27) und Tobias Wegener (26)! Nach der letzten Entscheidung bei Promis unter Palmen herrscht zwischen den beiden Reality-TV-Darstellern offenbar dicke Luft. Statt sich für die Influencerin zu entscheiden, wählte der Ex-Love Island-Hottie seine Ex Janine Pink (32) in die nächste Runde. Eva musste die TV-Villa hingegen verlassen und beschimpfte den Fitness-Fan bei ihrem Auszug als "Fake". Was es mit der Aussage auf sich hatte, erklärte die Beauty jetzt im Promiflash-Interview.

"Tobi ist für mich Fake, weil er mit seiner Wahl bloß in der Öffentlichkeit gut dastehen wollte, eine kleine 'Wiedergutmachung' mit Janine", erklärte Eva gegenüber Promiflash die Entscheidung aus ihrer Sicht. Während ihres gesamten Aufenthalts in der Show habe Tobi fernab der Kameras nie das Gespräch mit seiner Ex Janine gesucht. "Vor der Kamera ist er ein ganz anderer Mensch als hinter der Kamera", stellte die brünette Schönheit klar.

Sie ist sich sogar sicher, dass Tobi nicht ehrlich war: "Ich habe mich lange Zeit zu diesem Thema zurückgehalten, weil ich mit Janine befreundet war, zu ihr halte und so", erzählte Eva. Inzwischen scheint ihr aber der Kragen geplatzt zu sein. Ihren Rauswurf kann sich das ehemalige Der Bachelor-Girl nur folgendermaßen erklären: Tobi habe in Mitstreiterin Janine keine Konkurrenz gesehen und ließ sie deshalb weiter im Haus wohnen!

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou im März 2020

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener im November 2019

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou im Februar 2020



