Nanu, welche Prominente trug in ihren jungen Jahren denn so eine üppige 80er-Jahre-Löwenmähne? Entdeckt wurde die Dame 1992 von Thomas Gottschalk (69). Anschließend mauserte sie sich zu den erfolgreichsten und bekanntesten Models auf der Welt und lief unter anderem für die Unterwäschefirma Victoria's Secret über den Catwalk. Aktuell ist sie regelmäßig im Fernsehen mit ihrer eigenen Model-Castingshow zu sehen. Zu welcher Laufstegschönheit gehört demnach dieser drollige Throwback-Moment?

Es ist niemand Geringeres als Heidi Klum (46)! "Meine Babys füttern", schrieb die Germany's next Topmodel-Jurorin zu ihrem Instagram-Bild. Darauf teilt sie ihr Essen mit ihren Puppen und präsentiert dabei eine enorme Haarpracht: Im Alter von elf Jahren probierte Heidi offenbar den damaligen Modetrend Dauerwelle aus. Dieser Look überrascht nun ihre Fans, denn eigentlich ist die Model-Lady für ihr seidenglattes, blondes Haar bekannt. "Krasse Frisur" oder "Schaut euch diese Haare an" lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare unter dem Schnappschuss.

Auf ihrem Instagram-Account teilt die vierfache Mutter regelmäßig Bilder mit ihrer Community – meistens sind darauf jedoch ihr Liebster Tom Kaulitz (30) oder GNTM-Szenen zu sehen. Umso positiver ist nun die Resonanz auf dieses private Kinderfoto: Über 73.000 Follower klickten bereits auf "Gefällt mir".

Getty Images Heidi Klum im März 2020

Getty Images Heidi Klum bei der Vanity Fair Oscar Party, 2020

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum im April 2020



